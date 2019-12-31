غدا.. أوليفر كان يبدأ عمله فى بايرن ميونخ

التاريخ: 31-ديسمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة يبدأ أوليفر كان غدا الأربعاء مهام عمله الجديد فى بايرن ميونخ الألمانى الذى من شأنه أن يؤدي إلى خلافته لكارل هاينز رومينيجه كرئيس لمجلس إدارة النادي بحلول نهاية عام 2021 وذك على حسب ما ورد في موقع (hihi2). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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