حمدوك: نتطلع لاستعادة ما نهبه النظام البائد

قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إن الحكومة تستشرف عاماً جديداً تتطلع فيه إلى تلبية مطالب الشعب السوداني المتمثلة في العيش الكريم وإعادة الحياة للخدمات الأساسية، واستعادة ما نهبه النظام البائد وإعادة بناء اقتصاد وطني قوي.

وأضاف على صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الثلاثاء “تستشرف الحكومة عاماً جديداً بدأت في التحضير له منذ أدائها القسم وهي تتطلع لإعادة بناء اقتصاد وطني قوي يٌفجر الطاقات الكامنة لدى الشباب والنساء الذين قادوا الثورة”.

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وقال “تقدم الحكومة الانتقالية أولى موازناتها للعام 2020م مستلهمة روح ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشعب السوداني وتطلعاته التي جسدها شعار الثورة، وتعمل على توفير الحياة الكريمة، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كافة أنحاء البلاد”.

وأوضح حمدوك بحسب الشروق – أن موازنة العام 2020م ترتكز على أولويات الحكومة الانتقالية العشر الواردة فى الإطار العام لبرنامج الحكومة وتعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م التي تبنتها الأمم المتحدة كإطار تنموي مرجعي للموازنة”.

وأشار إلى أن موازنة 2020م تهدف إلى الإصلاح المؤسسي وتثبيت الاقتصاد الكلي بما في ذلك خفض التضخم واستقرار سعر الصرف ورفع معدل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في كافة أرجاء السودان بما يسهم في تخفيف حدة الفقر وخلق عقد اجتماعي يواكب أهداف الثورة المجيدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)