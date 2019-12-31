رؤوف خليفة يرتدي ثوب هيثم مصطفى في السودان

شهد عام 2019 انفجار موهبة رؤوف يعقوب في مركز صناعة اللعب بالدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أنه سيكون الأفضل بين أقرانه.

تألق صانع الألعاب بشكل مميز للغاية مع فريقه الهلال الأبيض، في معظم مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، ولكن مباراة الأبيض ضد المريخ أمس الإثنين كتبت شهادة ميلاد رؤوف كنجم أول بصناعة اللعب في السودان.

و على حسب ما ورد في موقع (kooora) أبرز رؤوف اللاعب السابق بفريق الشرطة القضارف، قدرات مهارية وفنية وتكتيكية عالية، خلال مباراة المريخ أمس.

وتجلت قدراته الفنية في إحكام عملية الربط بين جميع لاعبي فريق الأبيض، فكان يدعم ويساند، فأصبح مصدر التوازن والخطورة على ملعب المريخ طوال شوطي المباراة.

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بتلك المواصفات قدم رؤوف نفسه، خليفة محتمل لأسطورة الهلال والمنتخب السوداني هيثم مصطفى الذي كان الأفضل بين لاعبي السوداني لعقدين كاملين.

ويتشابه رؤوف مع هيثم مصطفى، في الطول فكليهما متوسط الطول، ويجيدان عملية الربط، والتمريرات المؤثرة والرؤية في الملعب، واتخاذ قرار التمرير في الوقت المناسب، بل ويمتاز بأنه قادر على إحداث الفارق.

نقطة تميز

لكن رؤوف يتفوق على هيثم مصطفى، في كونه واسع الحركة في كامل منطقتي صناعة اللعب والهجوم، ويملك الجرأة في المواجهات المباشرة مع مراقبيه، ويصر على استخدام مهاراته للتخلص منهم، ويتحمل اللعب تحت الضغط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)