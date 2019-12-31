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قصة رحيل سواريز عن برشلونة !

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 31-ديسمبر-2019

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قصة رحيل سواريز عن برشلونة !

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن تطورات مثيرة بشأن لويس سواريز نجم ومنتخب أورجواي.
من المرجح ان سواريز فضل البقاء في برشلونة بالرغم من عرض الصين لـ أن كان قريب من برشلونة في الصيف الماضي .
و على حسب ما ورد في موقع (hihi2) لويس سواريز لا يستبعد التجديد مع برشلونة بالرغم من نادي بيكهام انتر ميامي يحاولوا إقناعه لتجربة دوري الأمريكي !

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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