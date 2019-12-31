قصة رحيل سواريز عن برشلونة !

التاريخ: 31-ديسمبر-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن تطورات مثيرة بشأن لويس سواريز نجم برشلونة ومنتخب أورجواي.

من المرجح ان سواريز فضل البقاء في برشلونة بالرغم من عرض الصين لـ أن نيمار كان قريب من برشلونة في الصيف الماضي .

و على حسب ما ورد في موقع (hihi2) لويس سواريز لا يستبعد التجديد مع برشلونة بالرغم من نادي بيكهام انتر ميامي يحاولوا إقناعه لتجربة دوري الأمريكي ! الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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