إختيار الحكم الجزائري “مصطفى غربال” لمباراة الهلال و النجم الساحلي المقامة في يناير

التاريخ: 31-ديسمبر-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الحكم الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة الهلال وضيفه النجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل بملعب الجوهرة الزرقاء بامدرمان في إطار لقاءات الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا وذلك على حسب ما ورد في صفحة (الهلال-ALHilal) على الفيس بوك .. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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