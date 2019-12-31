السجن 3 سنوات لعالم صيني عدَّل جينات أطفال

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن حكماً بالسجن ثلاث سنوات صدر، الاثنين، في حق الباحث الصيني الذي أثار موجة استنكار عالمية العام الماضي، بعد تعديله جينات طفلتين توأمين قبل ولادتهما.

وكان هه جيانكوي قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أنه توصل إلى ولادة طفلتين توأمين مع تعديل جيناتهما لجعلهما قادرتين على مقاومة فيروس الإيدز، الذي يحمله والداهما.

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وأمرت الحكومة الصينية التي اتهمت يومها بالتساهل، بتعليق أبحاث العالم وفتح تحقيق في القضية.

وقضت محكمة في شيجين في جنوب البلاد، حيث أجرى العالم أعماله بسجنه بعد إدانته بتهمة “التلاعب جينيا بطريقة غير قانونية بأجنة، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء الرسمية.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة أطفال معدلين جينياً ولدوا جراء هذه الأبحاث. وأكدت السلطات الصينية في كانون الثاني/يناير 2019 أن امرأة ثانية كانت حاملاً بطفل عدلت جيناته، إضافة إلى الطفلتين التوأمين. لكن لم يتم تأكيد ولادة الطفل الثالث.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)