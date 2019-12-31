بلاغات جديدة في مواجهة الرئيس المعزول…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرع اكثر من ثلاثين محامياً وقانونياً في تقديم عريضتين للنائب العام للحصول على تصريح لفتح بلاغات جنائية ضد الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير وآخرين لتورطهم في ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات التي وقعت في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام ١٩٨٩وحتى ٢٠١٩. المادة السابقة إلقاء القبض على عضو تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم… المقالة القادمة وهناك آخرون ..!!.. بقلم الطاهر ساتي

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