للعدالة طعم ..!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يكن من خيار سوى انتهاج طريق القانون تجاه القتلة والمجرمين والمنتهكين طيلة شهور الثورة، والوصول إلى العدالة عبر التقاضي والقبول بنتيجة ذلك، ليس أمراً هيناً على نفوس تغلي غبناً وظلماً وترى قتلة أبنائها يتبخترون ويتبجحون طلقاء أحرار.

الصبر على سلمية هذه الثورة كان مفتاح نجاحها ووصولها إلى هذه المرحلة، والسلمية ليست مجرد سلوك بل إيمان بضرورة الثبات والصرامة وصولاً للهدف المبتغى. مسك اليد عن القاتل أو المعتدي وهو أمامك لا يقدر عليه إلا قلة قليلة، ومع ذلك كان هذا إيمان وعهد لكل من خرج إلى الشارع منذ ديسمبر 2018 حتى سقوط الطاغية.

ثمرات هذه السلمية تنزلت أمس عدلاً. الحكم بإعدام قتلة الشهيد المعلم أحمد الخير الذي ذاق صنوفاً من الألم قبل أن تصعد روحه، لا يمكن النظر إليه مجرد حكم محكمة ينتظرها كل السودان وبعض العالم.

هذا الحكم التاريخي، مستحق ويشبه هذه الثورة والثمن الباهظ الذي دفعه الشباب والشيوخ والأطفال، ولم يكن من المنصف أن يكون الحكم أقل من ذلك. أمس اطمأن الشارع لدرجة كبيرة أن الثورة بدأت تؤتي أول ثمارها وعلى نحو خاص في قضية العدالة التي لا يجامل فيها الشارع ولا يقبل فيها أية مساومة.

قضية أحمد الخير، محاكمة ليس فقط لـ “29” قاتلاً، بل هي محاكمة لمشروع الحركة الإسلامية الذي أذاق الشعب كل أنواع الظلم إبتداء من مصادرة الحرية وانتهاء بالقتل تعذيباً. هذه محاكمة أخلاقية قبل أن تكون قضائية.

المؤسف حقاً أن جميع القتلة أو غالبيتهم هم في عمر الشباب الذين أشعلوا هذه الثورة، فكيف ارتد عليهم مشروعهم الدموي وبالاً حتى باتت صفة “أمنجي” وصمة عار يتبرأ منها الجميع.. هؤلاء القتلة مكانهم الطبيعي أن يكونوا بين إخوانهم مشاركين في بناء سودان يتطلع إليه الجميع، منادين بشعار “حرية، سلام وعدالة” والذي هو مطلب لجيل كامل صادر المخلوع مستقبله قبل أن ينتفض في وجهه.

تُرى كم من منسوبي جهاز الأمن في ذات الفئة العمرية ولا يزالوا يرون في قتل وتعذيب من خالفهم الرأي تقرباً إلى الله.

مع المحاسبة وتعجيلها الحاجة تبدو شديدة لطرح نقاش واسع حول عمل جهاز الأمن بعد الثورة، لا بد من نقاش موسع حول جدل حل الجهاز أم إعادة هيكلته.. الحاجة لذلك الآن الآن.