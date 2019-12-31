بالساطور.. بقلم رجاء نمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الأحداث التي وقعت أمس الأول بمنطقة أم درمان والتي أدت إلى ترويع المواطنين من خلال عمليات السلب والنهب التي قامت بها مجموعة (اجانب) متفلتة تعرف شعبياً (بالنقرس) بلا شك إن الحادث مؤشر خطير لظهور هذه العصابات من جديد التي تستخدم الأسلحة البيضاء للنيل من ضحاياها وإزهاق أرواحهم دون سبب هذه العصابات أتوقع إنها ستنفذ جرائم مماثلة إذا لم يتم التصدي لهم والمقلق إنهم لم يكونوا إثنين أوثلاثة أو حتى خمسين كانوا قرابة المائة وهذا الأمر مقلق جداً مما يؤكد إن هنالك اتفاقاً مسبقاً ونية لتطبيق ما قاموا به من إرهاب واضح متحدين القانون غير عابهين بالعواقب.

وهذه المجموعة المتفلتة قامت بإثارة الشغب والتعدي على ممتلكات بعض المواطنين بموقف الشهداء وشرق الكنيسة تحركت دوريات الشرطة لموقع الأحداث وتمت السيطرة على الموقف وتأمين المنطقة والقبض على المتفلتين وتم اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة عدد(75) متهماً بالقسم الأوسط أم درمان

واستردت الشرطة(19 ) جهاز هاتف محمول وتم التعرف عليها من قبل المبلغين والحمد لله أن مضابط الشرطة لم تسجل أية اصابات وسط المواطنين سوى حالة واحدة مستقرة في تقديري إن تدخل الشرطة السريع منع وقوع كارثة أمنية كانت ستقود إلى فوضى أمنية.

إفرازات الوجود اأجنبي في السودان عامة وما لحق به من اتهامات وإدانات ومواقف أثرت على علاقاته مع المجتمع الدولي كان من أبرزها أن السودان لم يتخذ التدابير الكافية لمنع وإيقاف ظاهرة تهريب البشر عبر أراضيه وليت اأجانب اكتفوا بذلك وتركونا حال سبيلنا بل يزدادون إصراراً في التدفق من دول الجوار الشرقية بمعدﻻت كبيرة ومخيفة كأنما كتب على السودان أن يتحمل وزر حكوماتهم التي ترغب في التخلص منهم باعتبارهم مواطنين غير منتجين وﻻ يساهمون في الدخل القومي لدولهم لعدم تأهيلهم اأكاديمي والمهني فقررت عدم تحمل واجباتها كدولة تجاههم من تعليم وصحة وإعاشة وغيره ولفظتهم نحو السودان ليقوم بهذه اﻻلتزامات إنابة عنها دون أن تكلف خزينتها قرشاً واحداً فإن تحسنت أمورهم بعد اﻻستفادة من الخدمات التي تقدم لهم في السودان تنتظرهم دولهم لتحويل الدوﻻر إليها تهريباً وكذلك بعض المواد التموينية وإن فشلوا فعلى السودان وحده تحمل تبعات فشلهم واﻻكتواء بنار ظواهرهم السالبة التي تزداد يوماً بعد يوم خاصة بعد أن أفلحوا في غزو أحياء السكنية التي في وسط الخرطوم ليجبروا مواطنيها من موظفي الدولة والعمال للهروب للأطراف من حمى اإيجارات التي أطلقها الأجانب للاستحواذ على ميزة السكن في وسط الخرطوم في غفلة وتساهل السلطات وأجهزتها المختلفة.

حديث أخير

القانون القانون نحتاجه مع بسط هيبة الدولة.