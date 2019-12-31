إنتصر العدل للشهيد أحمد الخير.. بقلم اسماء جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بالأمس أسدل الستار على واحدة من أسوأ الجرائم التي ارتكبها منتسبو جهاز أمن النظام المخلوع، وهي جريمة مقتل المعلم أحمد الخير الذي اغتيل بشراسة أول أيام ثورة ديسمبر المجيدة، وقد كان الخير واحداً من أكثر المعلمين شجاعة في قول الحق، المعلمون الذين أذلهم النظام وأسكت صوتهم زمناً طويلاً وهم رسل الحق والعلم، تلك الجريمة ساهمت جداً في توسيع كراهية الشعب للنظام وزادت من الإصرار على اسقاطه، وكشفت سفوره في عدائه للشعب وعدم احترامه لواحد من أعظم رموز المجتمع وهو المعلم.

جاء حكم المحكمة على قتلة الخير بالقصاص عادلاً ومنصفاً و مقنعاً للجماهير، التي كانت تنتظره بقلق شديد خوفاً من تضيع القضية مثلما ضاعت عشرات القضايا التي تشبه قضية أستاذ الخير، وقد كان ضحاياها بقامة أحمد الخير المعلم أطباء ومهندسون وضباط وطلاب وغيرهم الكثير.

الحكم جعل الشعب يستبشر خيراً بالقضاء السوداني الذي لطالما انحاز لعصابة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ثلاثة عقود مرت ثقيلة عليه حتى تخلص من عبئها بثورة مباركة ومجيدة، ضحى فيها الكثيرون بأرواحهم وكان الأستاذ أحمد الخير واحداً منهم.

الجريمة التي ارتكبت في حق أحمد الخير لم تكن هي الأولى من نوعها لمنسوبي جهاز أمن الحركة الإسلامية وحزبها، بل تكررت كثيراً ولذلك عدالة السماء فضحتهم وفضحت نظامهم المخلوع كله، وحقيقة لولا ثورة ديسمبر لكان هؤلاء القتلة الآن أحراراً طلقاء مثل كثير من القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا مثل هذا الجرم وأبشع منه ولم تطالهم يد العدالة حتى الآن، ولكن مشوار العدالة الذي بدأ سيستمر بإذن الله العدل الذي منح هذا الشعب القوة ليثور بعد أن سكت عقوداً على الظلم.

عموماً إن أعدم هؤلاء ألف مرة لن يمحو ذلك جريمتهم من نفوس الشعب السوداني، ولن يعيد له ذلك المعلم وهو خسارة كبيرة لمن يعرفون قيمة المعلم، ولكن هذا القصاص سيحفظ أرواح الكثيرين ويمنحها الحياة كما قال الله تعالى (ولكم في القصاص حياة) .

مثلما كان الخير من أوائل الذين استشهدوا كذلك هو الآن أول من تقتص له العدالة. رحم الله أحمد الخير المعلم الشهيد، وهو سيظل حياً في ذاكرة الشعب و التاريخ هو و بقية الثوار الذين أغتيلوا بنفس المنهج وهم يؤدون نفس الرسالة، وسيظل الشعب في انتظار أن تنتصر العدالة لجميع شهداء الثورة و ينال كل القتلة نفس الجزاء.