ماذا قالت هيئة الاتهام في قضية الاستاذ احمد الخير…؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصفت هيئة الاتهام في قضية شهيد خشم القربة الأستاذ أحمد الخير القرار الذي اتخذه القاضي عبد الرحمن الفكي بأنه “كبسولة عالية التركيز” من مكونات القانون الجنائي، وقانون الإثبات، وقانون الاجراءات الجنائية، وأنه حقق العدالة ومثل انتصاراً للثورة وقيمها. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته قال رئيس هيئة الاتهام عمر عبد العاطي بأنهم سيقومون باستئناف الحكم من أجل تشديد العقوبة على من تم إطلاق سراحهم من أجل ادانتهم، وقال عبد العاطي إنهم يرون أن من تم إطلاق سراحهم كان يجب أن يدانوا أيضاً.

وأصدرت المحكم حكمها باعدام 29 من المتهمين، وبالسجن على آخرين بينما برأت 7 من المتهمين في قضية الأستاذ الذي تم تعذيبه في معتقلات جهاز الأمن بخشم القربة يناير الفائت.