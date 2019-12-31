حريق هائل بمستشفى شرق النيل ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شب حريق محدود بالشبكة الداخلية بغرفة التحكم بمستشفى شرق النيل بالخرطوم الاثنين. ووفقاً لتعميم صحفي لإدارة الاعلام بالمستشفى، أن إدارة الدفاع المدني وصلت في الوقت المناسب واستطاعت احتواء الحريق في وقت وجيز. وأكدت إدارة الاعلام بالمستشفى أن جميع المرضى والعاملين بالمستشفى بخير ولم يصابوا بأذى. وفتحت إدارة المستشفى تحقيقاً حول الحادث لمعرفة أسباب الحريق. المادة السابقة الهلال يهز عرش الكاف بأغلى انتصار.. بقلم رمضان احمد السيد المقالة القادمة ماذا قالت هيئة الاتهام في قضية الاستاذ احمد الخير…؟

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