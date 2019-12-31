الهلال يهز عرش الكاف بأغلى انتصار.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ المواقع والوكالات العالمية تتغزل في الهلال

▪︎ كيفية الحسم في حالة تساوي الفرق في النقاط ،،!؟

▪︎ الهلال الكاسب الاكبر في كل الحالات ،،،!!!

▪︎ خسارة اللتوال تضعه على فوهة الوداع

▪︎ نعم فاز الهلال ولكنه لم يتأهل بعد

▪︎ هذا هو الهلال الذي نعرفه عندما بكون اللاعبون في الموعد

▪︎ هل ظلمت اللجنة الفنية بالكاف ثنائي الهلال

▪︎ اطهر الطاهر نجم الموسم بلا منازع في السودان

▪︎ ابرز نجوم تشكيلة الجولة الثالثة للمجموعات

▪︎ اطهر الطاهر مزق شباك مازيمبي والاهلي القاهري والنجم الساحلي

▪︎ حمادة صدقي يفتح ملف محترفي الهلال بالقاهرة

▪︎ هلال الابيض ناوي على المريخ في مباراة التسجيلات ،،!!

▪︎ فلسفة جوارديولا أطاحت به في اسهل المباريات ،،!!

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# بالفوز الغالي الذي حققه هلال الملايين هلال السودان سيد البلد وزعيمها الأصلي والحقيقي على النجم الساحلي التونسي وفي عقر داره وبهدف النجم اطهر الطاهر يكون قد هز عرش الكاف والذي ظل متحيزا لفرق بعينها من شمال افريقيا تحديدا وسيطرة شخصيات من هذه البلدان على الكاف وعلى لجانه سواء من مصر او تونس او المغرب وحتى الجزائر وظل الهلال يعاني باستمرار من ظلم الحكام ،،،

وخسارة فريق مثل النجم من الفرق الكبيرة والمصنفة يعتبر حدثا يجب ان يجعل الكاف يعيد ويراجع حساباته وتصنيفاته ،،الهلال الذي هزم الاهلي من قبل بالقاهرة والهلال الذي هزم مازيمبي في عقر داره الفوز الذي لم يستطيع تحقيقه اي فريق اخر على مازيمبي حتى الان منذ ذلك الوقت وتلك السنوات ، وهاهو الهلال يهزم النجم الساحلي في عقر داره فوز الهلال بالامس رجح كفة الهلال في عدد مرات الفوز ، حيث التقى الفريقان في الابطال ٤ مرات فاز الهلال مرة والنجم مرة وتعادلا مرتين ، والفوز الاخير بالامس جعل الهلال يتفوق بعدد مرات الفوز ،،

فوز الهلال حقيقة كان مفاجئا للكثيرين وعلى راس هؤالاء الاعلام التونسي والذي لم يصدق وكذلك العديد من الوكالات والمواقع العالمية والعربية والإفريقية والمحلية هنا وهناك في تونس ،،

فوز اعتبره الكثيرون لخبط اوراق المجموعة وادخل النجم الساحلي تحديدا في موقف صعب على أساس ان اخطر مباراتين للفريق خارج ارضه في مواجهة الهلال والاهلي القاهري وان أقصى نقاط يمكن ان يصل اليها النجم لن تتخطى ال ٩ نقاط ،،ومن هنا على الهلال الا ينوم في العسل فالمهمة يادوب ابتدت والنجم لن يركن وسيحاول الانتقام وبشتى الطرق والوسائل القانونية وغير القانونية وعلى الاهلة ان يصحصحوا مبكرا وينتبهوا ،،

حسنا ومدرب الهلال بعد المباراة يقول انه لم يتأهل بعد ولا يمكن الحكم بالتاهل ما لم يلعب الآخرون مبارياتهم يقصد الاهلي والنجم

واضح ان الفرق الثلاثة مرشحة للوصول للنقطة التاسعة ولكن بعد ذلك تأتي الفوارق عندما تتم مواجهات الهلال والنجم ، الاهلي والنجم ، والهلال والاهلي ،،،وهنا مربط الفرس،،،

ما حققه الهلال حتى الان يعتبر إنجازا ونجاحا اذا وضعنا في الاعتبار ان النجم لم يخسر على ارضه منذ عام ٨٧ سوى مرة واحدة فقط وبخسارته امس تكون الخسارة الثانية له منذ ما يقارب الأربعين عاما ،،

فوز الهلال تاريخي لانه حدث والهلال بدون محترفين في مواجهة النجم المرصع بالجزائريين وهداف البطولة ،،

فوز الهلال وهدف اطهر كفل له اقتحام تشكيلة الجولة الثالثة من المجموعات واطهر لم يكتف باقتحام التشكيلة بل كان ترتيبه وتقييمه الخامس من بين درجات اللاعبين جميعا ،،

يحسب لاطهر انه في هذه البطولة على نطاق المجموعات هز شباك الاهلي القاهري والنجم الساحلي ، وقبلها من خلال بطولة سابقة هز شباك مازيمبي في المقبرة وسجل هدف الفوز ،،

اطهر الطاهر والذي كتبنا عنه قبل فترة وقلنا انه احق بنجومية الموسم لم يخيب ظننا وعاد وآمن على ذلك بأغلى وأجمل وأحلى انتصار

ما اجمل الانسان عندما يرى السعادة تترسم على جباه الاهلة الصابرين والحالمين بالأميرة ،،

قال البعض من شدة الفرح ونحن نحاول او يحاول البعض الا نكثر في الفرحة والفريق لم يتأهل بعد ، قالوا يكفينا ما حققه الهلال فهذه في حد ذاتها بطولة ،،

نقول مبروك وبالتوفيق دائماً

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تواصل

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سيد البلد يخرص الالسن المحليه ويقطع لسان التوانسه بهدف المقاتل اطهر الطاهر

وقف مشاهدك يازمن وراجع دفاترك يامحال في السكه موج ازرق هدر تاريخ ندر اسمو الهلال

الاقمار الهلاليه تضي سماء تونس الخضراء بي انتصار غالي علي فريق النجم الساحلي التونسي

الزي تطاول علي الهلال في السنوات الماضيه بمساعده الحكام وهاهو يلتقي اول الدروس من المارد الافريقي الشرس البعبع المخيف لكل ارجاء القاره السمراء

أنه الهلال الوحش الجائع الزي يلتهم كل من جاء به الحظ العاثر في طريقه

الهلال يمرض ولا يموت

الفريق فقد بريقه في السنوات الاخيره ولكنه ظل حاضرا شامخا لايتاثر بزهاب احد

وهاهو عاد من جديد الفارس المغوار الموج الهادر الازرق العنيد

مبرووووووووووك شعب الهلال مبرووووووووووك لاعبين الهلال كنتم رجالا تحديتم المطر والبرد وقهرتم الظروف

شكرا ياهلال

بدرالدين محمد عاشق الهلال سيدالبلد

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لحن الختام

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# اختلف الكثيرون حول روليت المجموعة البعض جعل الهلال في الصدارة برغم ان فارق الأهداف لصالح النجم ثم الاهلي ، والبعض الاخر يعتقد ان النجم هو المتصدر رغم خسارته من الهلال لان أهدافه طبعا افضل ،،

ويمكن ان نقول بان الجميع على حق ،،

فالواقع كترتيب والبطولة لم تنته بعد يضع الهلال ثالثا بفارق الأهداف ،،

ولكن المنطق في حال تساوي ثلاث فرق في النقاط فان الكاف لا ينظر لنتائج الفريق الرابع وبالتالي فان الهلال ياتي على راس المجموعة ، وفارق الأهداف لصالحه مقارنة مع الاهلي الذي سيكون ثانيا ثم النجم بعد التساوي في الأهداف والهلال سجل اهداف اكثر خارج ارضه ،،

ومن هنا ندخل مباشرة في القواعد العامة للمنافسات الكاف والفصل بين الفرق في حال التساوي في النقاط ،،

اذا تساوي فريقان فينظر اولا للمواجهات المباشرة

صاحب النقاط الأكثر من المواجهتين يكون الافضل

واذا تساويا في النقاط ينظر لفارق الأهداف بينهما واذا استمر التساوي من سجل اهداف اكثر خارج ارضه ، واذا استمر الامر يحسم بالقرعة ،،

وماذا اذا تساوت ثلاثة فرق

تلقائيا تلغى نتائج الفريق المتذيل

وتحسب النقاط بين الفرق الثلاثة أيها اكثر تكون له الأولوية في الترتيب

واذا استمر التعادل ينظر لفارق الأهداف أيها افضل

وبعده الأهداف المحرزة خارج الارض

واذا استمر التساوي ينظر لفارق الأهداف للروليت كاملا

وبعدها اذا استمر التساوي بين فريقين

النتائج المباشرة وفارق الأهداف والأهداف خارج الارض وفارق الأهداف للروليت كاملا والأهداف المحرزة خارج الارض وهكذا لتكون القرعة اخر خيار بين فريقين ،،

والكلام ده كله في المواد ١٩ وعشرين بفروعها و٢١ بفروعها من قواعد الكاف للمسابقات ،،

واضح ان هذه اللائحة تلعب حتى الان لصالح الهلال لانه فاز خارج ارضه او بمعنى أصح سجل خارج ارضه وسجل اهداف اكثر حتى الان من النجم في حال الغاء نتائج الفريق الرابع ،،

الان المطلوب وحتى تكتمل الصورة وينجز على افضل نحو فان الهلال مطالب امام النجم والاهلي على ملعبه تحقيق الفوز وحرمان الخصم من الوصول لشباكه ، بعدها يمكن ان يمضى الهلال بكل قوة وليس في التاهل وانما سيكون له كلام في الصدارة نفسها ،،،

# اليوم نعود للمحلي داخل عطبرة ، يلعب المريخ في الابيض ، وهلال الابيض ناو بعد فوزه في اخر مباراتين والفريق استعاد خدمات نجومه الثلاثة مع المنتخب وضاح ومؤيد عابدين ومحمد نمر المهاجم والمباراة بالنسبة لهم تعتبر مباراة تسجيلات ،،والمريخ لن يكون صيدا سهلا بعد طفرته الاخيرة واستعادة عدد من لاعبيه لمستوياتهم الكبيرة ،،

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الحالة

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# هل ظلمت اللجنة الفنية في الكاف المكلفة بترشيحات نجوم المباريات وتشكيلة الجولة الهلال ، ؟ فقد تلاحظ بعد الفوز على النجم اختيار اطهر الطاهر فقط وهو يستحق فقد حقق الهدف الأغلى في المجموعة ان لم يكن في كل المباريات خارج الارض ،والذي لم يحققه في هذه الجولة معه الا فريق صن داونز الذي فاز على اتحاد الجزائر في عقر داره ،،

وبعد ان اختارت اللجنة ثلاثة من لاعبي الاهلى في مباراة سهلة امام بلاتنيوم من نفس المجموعة كان أجدر بها ان تختار من الهلال في مباراته الصعبة ايضا الثنائي الحارس جمال سالم وأدواره الكبرى وتصدياته لاخطر كرات النجم ، وكذلك نجم الهلال ابوعاقلة صاحب الجهد الاكبر والاوفر والذي سيطر وحده على وسط الملعب وقفل مفاتيح لعب النجم الساحلي ،،

في النهاية نقول الفرصة مواتية للاعبي الهلال من خلال جولتى الجوهرة الزرقاء لاقتحام التشكيلة بقوة ،،

# نعم هذا هو الهلال الذي نعرفه عندما بكون لاعبوه في الموعد ، ،والغريب انهم نفس اللاعبين الذين انتقدوا وكان البعض ونحن نقلل من شان المدرب صدقي وتجاربه وخبرته وان هناك من افضل منه ، كان البعض يقول مع اللاعبين ديل لو الهلال تعاقد مع مورينو وجوارديولا لن يحقق شيئا ،،،

يا سبحان الله واضح ان حمادة أمه داعية ليه ، او انه بار بوالديه وربنا بنصره ويثبت أقدامه ، ،

نتمنى ان يكون اللاعبين دائماً في الموعد فعليهم تتوقف كل الشغلانة ،،

# من خلال تصريحاته لقناة اون سبورت المصرية قال حمادة صدقي انه سيتواجد في القاهرة خلال اليومين القادمين وسيبحث امر المحترفين وقال بانه يمكن ان يكون هناك محترفين في القاهرة ليس بالضرورة ان يكونوا مصريين ،،

# خسر السيتي من وولفرهامبتون بعد ان كان متقدما بهدفين نظيفين ،،والغريب ان هدفي السيتي جاءا والفريق منقوص بعد طرد الحارس وخروج اغويرو الاضطراري ،،

وضح ان سبب الهزيمة غوارديولا وفلسفته ، قام بعد التقدم بثنائية بإخراج او استبدال المهاجم محرز وهو المتسبب في ركلة الجزاء التى سجلوا منها الهدف الاول ، ثم قام باستخراج دي بروين وهو صانع الهدف الثاني ، وبعدها عينك ما تشوف الا النور ،،،

درس قاس نتمنى ان يكون استوعبه ، وأظنه قد استوعبه تماماً بعد فوز السيتي امس ومشاركة محرز وصناعة بروين لهدف اغويرو وفوز السيتي بهدفين نظيفين على شيفلد يونايتد

بصعوبة وبهدف وحيد فاز ليفربول امس على قاهر السيتي وولفرهامبتون ،،،وقلب شيلسي الطاولة على ارسنال بثنائية خلال خمس دقائق من نهاية المباراة بعد ان كان متأخراً بهدف ،،