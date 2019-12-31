ومادام الكردنه ارتدى لبس خمسه … حبابك الف يا منصه ….!.. بقلم الرشيد علي عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ليس هنالك احلى من الاجواء التي يصنعها الفرح الهلالي ..

• مهما كنت متضايقا … ومهما كثرت همومك .. ومهما اشتدت عليك الخطوب .. ومهما حملت على ظهرك عناء اعباء حمدوك .. فان قون اطهر يطهرك من كل المتاعب ويقذف بك حيث جنان الراحه فتتكىء على الظلال الوارفه بحلم يقظة لذييييييذ قد يقودك لغفوة لمن تريل ههههههه ..

• هكذا حال كل اهل السودان الا من أبى ..

• ومن أبى .. نعرفه وفقا لتعريف ابراهيم نايل ايدام الموثق تاريخيا ..

• ومن أبى ركب سكة الجفا ..

• ومن أبى عطش ولقى المويه وما أرتوى ..

• واتخيل ان تقوم قحت بزيارة لنادي الهلال وهم يحملون باقات الورود شكرا لفريقهم لانه انسى المواطن فرض الدعم او رفعه .. الميزانية وان صدقت او لا .. منفلتو امدرمان ان تم القبض عليهم او فلتوا من العقاب … الدولار ان صعد او هبط او اتحرق .. ياخي الناس نست حتى الكيزان ..

• بل بالعكس سنكون اكثر سعادة لابتسامات هلالاب سجن كوبر من المخلوع مرورا بعلي عثمان وود الخضر وعمو نافع نهاية بمولانا هرون البنى هلال شيكان وكان انتاجه دايما مضمون ..

• وقديما كان بروف غندور يقطع اي اجتماع ليخرج الى الردهة ليتابع مباراة للهلال ثم يعود كانه دخل الحمام هههههههههههه …

• الهلال بلسم السودان ..

• الهلال شافي الجروح محل ما يروح ..

• الهلال متى ما خرج جلب الفرح وشيد الصروح ..

• الهلال النفس الطالع وبسمة الروح ..

• ان فكر حمدوك قليلا وتريث واسترجع احوال السودان في ظل فرحة فوز الهلال لفكر فورا في ان يكون هذا النادي تحديدا معبره الى تحقيق السلام الشامل الذي يقي البلد شر الاقتتال وذهب الشر والخير لاح ..

• والحركات المسلحة لا تبعثوا لها حميدتي بل الافضل ان يمثلنا الكاردينال وغدا ترفع لافتة .. ارضا سلاح ..

• وكيف لا يكون وهو هلال الحركة الوطنية وسيد البلد والزعيم واعظم احساس وجداني يكمن في دواخل اغلبية اهل السودان ..؟

• وان رفع هلال الوطنية تحديدا راية مشروع لم شمل سوداني لكسب الجولة واعاد السودان الذي كان ..

• ولا زعامة الا للهلال رغم انف سارقي الالقاب ..

• ومن هذه اللحظة نعلنها داوية ان اي هلالابي سيتمسك بلقب الزعيم وعلى غيرنا ان يقرطع الحنضل وياكل النيم ..

• نسترد حقنا عبر جميع منابرنا وفي القيادة قناة الهلال المعبر عن اشواق كل الهلالاب ..

• ويمكن ايضا ان تضع ديباجة تحت اسم .. قناة الزعيم ..

• الزعيم الهلال الذي جعل عبد الرحمن عبد الرسول يرتدي قسرا الثوب القومي فراح يتغزل فيه في ابهى تقرير ..

• مع انني استنتج ان ود عبد الرسول علم ان الساحه برمتها اصبحت كردنه وكوارتي وحليل زمن الوالي فاحسن يلحق بالركب حتى لا يدفق مويته على الرهاب ..

• وقلب الهلال الكبير يحتضن المؤلفة قلوبهم ولو الى حين …

• وغدا لن نستغرب اذا اتهبل فينا شمس المسطحاتي وفك لينا عبارات عبط لا عارفه وين الصاح لا وين الغلط هههههههه …

• الابهار موطنه الاقمار ..

• وابهار الهلال ليس بغريب على عالم الكرة وارقامه القياسية مسجلة في الاذهان ..

• بينما حبيبنا لديهم ارقامهم ولكن بالشوارع الخلفية واحب الوحدات وسفن اب يا لذيذ يا رايق ولسسسسسسسسسسه الضقل البكركب في الطريق قدام ..

• و … هاتفت رئيس النادي ..

• ولم لا اهاتفه وهو اول من يستحق التهنئة بما حدث من ابهار …

• وتهنئة رئيس الهلال فرض عين ولن تكون يوما موضع جدال ..

• تررررن .. تررررررن … تررررن …

• سيادة الرئيس على الخط ناشر الاسياد لتهنئتك بالانجاز الكبير ..

• ويجىء الرد مفعما بنبرة خليط ما بين فرحه وعتاب ممزوجين بسخرية واضحه ..

• اهلا … معاك اب برنيطه ….ههههههههه

• .. سوري سيادة الرئيس انني ابحث عن اب كسكته ..؟

• .. اب كسكته انتو خليتو ليه جنبه يرقد عليها ..؟

• .. اب كسكته يرقد في احضان قلوب عشاق الهلال تاني في زول بقدر يقول كلمه ..؟

• .. يعني تاني ما ح نسمع الكاردينال ده لااااازم يتجضم لا طور هلاله لا شنو كده …؟

• ههههههههه معقوله في زول بقول كده … ؟ منو القال كده بالله …؟ يتقطع لسانه الكايس يجضمك …

• … هههههههه وضحكة من جوف الجوف ويردف … اهلا اهلا حباب النافع وفعلا كراع الفرح جيابه ..

• .. هههههه يا زول اب كسكته حبابو عاد واخرس الشمات واعز السودان بحماده الاخرج الدرر من الاسياد …

• .. ولسسسسسسسه انتو شفتو حاجه ..؟

• .. يعني دي البدايه ولا قصدك شنو …؟

• .. مش قاعد تكتب الاحلى لم يات بعد …؟ اها الاحلى في الهلال ماشفتوه لسه .. ودي بداية القصة .. لمن تعرفوا بالجد شغل سيد المنصه …

• … اممممممك بكرة بنلقاها نشيد لمياده لمن تفكك صواميل اعمامنا ديك ونبقى في فيلمن جديد ههههه ..

• … ديل العز يا رشيد … ديل ضهري … ديل يوم شكرهم ما يجي … بس انت زولن لسانك طويل ولمن تفلت ما بتتمسك نسوي ليك شنو عاد ..؟

• …. طيب بشرنا …

• … هههههه الكردنه لمن يقوم صعب بالحيل …

• … هاااااات البشارة ..

• … البشاره بتجيك مع الاخبار الساره شييييل الصبر وان شاء الله هلالك فووووووق …

• انتهى ..

• و … ادرك انه يعد بمفاجات ما كانت على بال ..

• واعلم انه يرسم لصعود المنصه سعيا وراء اضخم انجاز ..

• واعرف انه جاء خصيصا للوقوف عن كثب لاجل الاضافات ..

• وفعلا ايام السعد لم تات بعد يا اهل سيد البلد ..

• ودعاش النعيم حيجيكم هابي يا عشاق الزعيم ..

• ومادام الكردنه ارتدى لبس خمسه حبابك الف يا منصه ..

• قلب دفاع … صانع العاب .. ومهاجم فتاك .. هكذا يخطط الكاردينال ويرسم في هدوء قادم المفاجات ..

• ويتبقى علينا كيفية تسويق اضخم تعبئة في تاريخ الهلال لاجل المحافظة على صدارة المجموعات ..

• والقدر يمنحنا فرصة عظيمة لاجل تحقيق اعلى النقاط …

• تسعة نقاط منهم ستة بالداخل امام النجم والاهلي ..

• وثلاثة نقاط خارج الارض امام بلاتنيوم الذي خرج صفر اليدين من البطولة ويلعب كاداء واجب ..

• اذن الهدف 15 نقطة خدمة يمين وعرق جبين وفقع مرارة الدلاقين ههههه ..

• حالتهم صعبه والله …

• امبارح اتفرجوا وعرفوا منو الزعيم …

• وكثير منهم يقول انه ناصرنا بعد ان شاهدوا حقارة التونسيين .. شخصيا ما صدقتهم ولكن اهو كلام واتقال ..

• وصدق من قال ان الهلال الاب انتقم لصالح الهلال الابن من النجم ووراه كيفن بكون الرجم …

• ما استعصى على هلال الرياض اتى به هلال امدرمان ..

• وهكذا يكون الكبير دائما مدافعا عن الابناء ..

• اما اجمل تعليق فلقد جاء على النحو التالي ..

• (غاريدو ) مدرب النجم يفتح ملف الهلال السوداني في امدرمان بجوهرة الزعيم ..

• ( فاينر ) مدرب الاهلي المصري يفتح ملف بلاتنيوم في زيمبابوي ..

• ( صدقي) يفتح ملف النجم التونسي في لقاء الرد بعد عشرة ايام ..

• ( ابو عنجه ) مدرب المريخ يفتح ملف الفلاح في … عطبرة …والمحلي داخل عطبره بلالي ليل ليلي انا ..

• انا البريدو يبرا من الشقا بلالي ليل انا ..

• هههههههه غايتو جنس غايتو …. العرجا لي مراحه .. والدلقان جنس بهدله وريحته من الزعل اكيد فواحه …

• بالمناسبة بينهم من فرح بجد لا لفوز الهلال ولكن لانه ضمن ان يكون ضمن الاربعة الذين ياتون ملح في كنف الزعيم وسيد البلد الما متلو مثيل …! ابقوا معي .. !

و … للشريان ختام .. !

• الف رحمة ونور تنزل على استاذ الاجيال ومربي الاقلام وكبير الاعلام الراحل المقيم فضل الله محمد من بعد حياة حافلة بالعطاء ..

• رحيل مر لرجل عظيم خلف ارثا تليدا على كافة نواحي المجتمع السوداني ..

• والاستاذ هلالابي كبير يتطلب قفل النادي ثلاثة ايام حداد ..

• اعتقد ان الفترة قصيرة ولن تكتمل فيها عملية الاستوثاق من الاضاءة فلم لا نخاطب الكاف مبكرا باللعب عصرا ..؟

• النجم الساحلي سيستخدم كل الثغرات لاجل الابتعاد عن جوهرة الزعيم وبالعدم التطلع للعب في دولة مجاورة ..

• النجم يعلم انه في خطر عظيم وليس عليه سوى كسب لقاء امدرمان والقاهرة لضمان الصعود ..

• على الاقل ليخرج بنقطة هنا او هنالك ..

• واللجان في الكاف من شمال افريقيا فان استعصى عليه حرمان الهلال من ملعبه سيركز على طاقم تحكيم يورينا الويل ..

• الامر يحتاج يا كاردينال الى مزيد من التواصل مع الكاف ولا باس من تعيين كابتن قرن شطه مستشارا خارجيا لرئيس الهلال ومنحه ملف الاتحاد الافريقي ..

• قرن شطه افضل من يحمي حقوقنا وهذه حوبته وعلى ما اعتقد هو على اهبة الاستعداد لخدمة الوطن ..

• البطولات عمرها لا تاتي من داخل الميدان هكذا عملتنا التجارب ..

• وقرن شطه يمكن ان ينسق مع حماده صدقي في كثير من الملفات بحكم انهما ابناء النادي الاهلي ..

• وشطه يمكنه ان يفتح لنا الكثير من الممرات مع فريق القرن ونحن في امس الحاجه الى ذلك ..

• المنصات تنادينا ايها العشاق فلنكن عند الميعاد ..

• شطبنا .. !