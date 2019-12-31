النجم الساحلي والنجم الداخلي.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*نتيجة لم يتوقعها الشيطان زاتو
*نتيجة الحظ لو ادوهو كورس تقوية مابقدر يحققها
*نتيجة طبعا ماعندها علاقة بالمباراة
*ولا تعبر عن نسبة امتلاك الكرة الكانت تمنين في المية لفريق وعشرين في المية للفريق الغالب
*عشرين في المية زاتها فيها احتساب الزمن الرقد فيهو بوي وجمال وابو عاقلة
*مضاف اليه زمن الكورة خارج الملعب
*نتيجة لم تخطر حتي علي بال النفاثات الكانت في العقد
*ولم تجد حظها ضمن خيالات كردنة
*واسألوا الكسكتة
*ماداير اقول عنتر منو الكتلو
*لكن القصة واضحة
*وناس روشا قالوا المريخاب زعلانين من النتيجة
*تخيلوا!
*البزعلنا شنو بس؟
*خايفنكم تجيبوا الكاس(يايمة) ولا خايفنكم تشيلوا الكاس؟؟؟ ولا كان يعني حاتشيلوا الكاس ؟؟؟؟
*نحنا ياروشا ما بنزعل من حاجات هيك لاننا واثقين منكم
*واثقين انو لو طارت افريقيا كلها وفضلتوا براكم مابتشيلوا كاس
*وايه رأيك نحنا فرحانين
*لانو النصر ده جا في اوج الحرب علي كردنة
*الزول رجل صالح ياروشا
*فهذا النصر اخرج كل السنارات من المياه العكرة بدون سمك
*كردنة شيخ
*الشيخ اب قبة كسكتة
*واقول ليك ياروشا
*هذا النصر اتي ببركة دعوات المريخاب
*زماااان
*وكت قرعة المجموعات
*كان دعائنا اللهم ارمي الجماعة في مجموعة فيها صن داونز
*وهذا النصر يقودكم لمجموعة فيها صن داونز
*اللللليلة
*المهم
*الاهله الشرفاء والزناطير حايمين في الشوارع زي الماشين في السحاب
*سارحين بعيييد
*تونس خضرا ياعمك
*مامصدقين طبعا
*واحد قال لي النجم الساحلي كيف؟
*قلت ليهو النجم الداخلي كيف؟
*شتت طوالي
*رمضان السنة دي باقي حار شديييد
*صايم ياروشا؟؟
*ولا رمضان حار؟؟؟؟
*غايتو رمضان السنة دي خلي كل الكبار قالوا بقوا صغار
*رمضان مو حار عاد
*علي كل ابو الهل لازال تاني الطيش في مجموعتو
*المهم
*موضوعنا في الاتحاد حصل فيهو شنو؟؟؟
*ولا الاتحاد ماعندو موضوع؟؟؟؟
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لشمارات والي الخرتوم
*والينا
*مقتل طالب مقتل امة
*فما بالك من مقتل استاذ؟؟؟؟
*الليلة الحكم ياوالينا
*ان شاء الله حكما يفش الغبينة وينتصر لينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال يفش الغبينة ويريح قلب ام الشهيد الحنينة… الحزينة..
المابتكتر روح ولدها علي وطنها وعلينا
والي لقاء
سلك
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