النجم الساحلي والنجم الداخلي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نتيجة لم يتوقعها الشيطان زاتو

*نتيجة الحظ لو ادوهو كورس تقوية مابقدر يحققها

*نتيجة طبعا ماعندها علاقة بالمباراة

*ولا تعبر عن نسبة امتلاك الكرة الكانت تمنين في المية لفريق وعشرين في المية للفريق الغالب

*عشرين في المية زاتها فيها احتساب الزمن الرقد فيهو بوي وجمال وابو عاقلة

*مضاف اليه زمن الكورة خارج الملعب

*نتيجة لم تخطر حتي علي بال النفاثات الكانت في العقد

*ولم تجد حظها ضمن خيالات كردنة

*واسألوا الكسكتة

*ماداير اقول عنتر منو الكتلو

*لكن القصة واضحة

*وناس روشا قالوا المريخاب زعلانين من النتيجة

*تخيلوا!

*البزعلنا شنو بس؟

*خايفنكم تجيبوا الكاس(يايمة) ولا خايفنكم تشيلوا الكاس؟؟؟ ولا كان يعني حاتشيلوا الكاس ؟؟؟؟

*نحنا ياروشا ما بنزعل من حاجات هيك لاننا واثقين منكم

*واثقين انو لو طارت افريقيا كلها وفضلتوا براكم مابتشيلوا كاس

*وايه رأيك نحنا فرحانين

*لانو النصر ده جا في اوج الحرب علي كردنة

*الزول رجل صالح ياروشا

*فهذا النصر اخرج كل السنارات من المياه العكرة بدون سمك

*كردنة شيخ

*الشيخ اب قبة كسكتة

*واقول ليك ياروشا

*هذا النصر اتي ببركة دعوات المريخاب

*زماااان

*وكت قرعة المجموعات

*كان دعائنا اللهم ارمي الجماعة في مجموعة فيها صن داونز

*وهذا النصر يقودكم لمجموعة فيها صن داونز

*اللللليلة

*المهم

*الاهله الشرفاء والزناطير حايمين في الشوارع زي الماشين في السحاب

*سارحين بعيييد

*تونس خضرا ياعمك

*مامصدقين طبعا

*واحد قال لي النجم الساحلي كيف؟

*قلت ليهو النجم الداخلي كيف؟

*شتت طوالي

*رمضان السنة دي باقي حار شديييد

*صايم ياروشا؟؟

*ولا رمضان حار؟؟؟؟

*غايتو رمضان السنة دي خلي كل الكبار قالوا بقوا صغار

*رمضان مو حار عاد

*علي كل ابو الهل لازال تاني الطيش في مجموعتو

*المهم

*موضوعنا في الاتحاد حصل فيهو شنو؟؟؟

*ولا الاتحاد ماعندو موضوع؟؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لشمارات والي الخرتوم

*والينا

*مقتل طالب مقتل امة

*فما بالك من مقتل استاذ؟؟؟؟

*الليلة الحكم ياوالينا

*ان شاء الله حكما يفش الغبينة وينتصر لينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال يفش الغبينة ويريح قلب ام الشهيد الحنينة… الحزينة..

المابتكتر روح ولدها علي وطنها وعلينا

والي لقاء

سلك