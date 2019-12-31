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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• عارفين ناس الوصيف إتغلبوا في الأبيض أمس ليه ؟
• عشان شغالين بـ(الهلال) الكبير ومبارياته الافريقية.
• كانوا منتظرين خسارته امام النجم الساحلي في تونس.
• قبل المباراة اي وصيفابي يقول الليلة ح تنهزموا خمسة .. ومبسوطين كمان ويلوح ليك بأصابع يده الخمسة.
• شخصيا قابلت أكتر من واحد وصيفابي قال لي الكلام دا.
• وخبر فوز الهلال على النجم الساحلي بأرضه .. وقع عليهم زي (الصاعقة) .. خبر (موت) بس.
• لحدي يوم الليلة ما مصدقين الحصل دا.
• شايفنو حلم حلم.
• زعلانين زعل .. عايزين يطرشقوا بس.
• تقول التوانسة ديل أخوانهم في الرضاعة.
• ما أظن جماهير النجم الساحلي زعلت قدر دا.
• حتي الجماهير التونسية (المرضانة) بالتشجيع ديك ما زعلت كدا.
• نعمل ليكم شنو .. دا الهلال عامل كدا.
• ما نغلب يعني.
• نقول لأطهر ما كان تتقدم أكتر من الوسط.
• خلاص هسي نقول ليهو يا أطهر تاني ما تتقدم للهجوم.
• ما تهدف في المرمى تاني.
• ألعب (باص) بس.
• دا برضو ما بنفع.
• ح تظل النتيجة في مكانها.
• اتسجلت في (الكاف).
• (الكاف) المعذبننا بيهو دا.
• نحن اسمنا مسجل ضمن الأبطال عشان شلنا كأس مانديلا وووووووو.
• إنشغلتوا بمباريات الهلال الافريقية.
• ونسيتو عندكم مباراة مع هلال التبلدي.
• في قلعة شيكان.
• شكلكم قلتو الدورة الاولى انتهت.
• ولا فوز الهلال نسيتو معاه الحساب كمان.
• هسي عدد أندية الممتاز كم ؟.
• لسه كان عندكم مباراة واحدة في ختام الدورة الاولى.
• شفتو الزعل عمل فيكم شنو.
• هزيمة مؤلمة في الابيض.
• بمسمار (مفضل).
• مفضل دا لاعب هلال الابيض
• اسمه مفضل محمد الحسن.
• كردفان مشهورة بالخير الكتير.
• شعارهم (كردفان الغرة .. ام خيراً جوه وبرا).
• بس داخل الملعب ما عندهم اي خير.
• هزيمة بس.
((صمت اخير))
• تشربوا تبلدي ولا تشاهدوا مباراة الهلال والنجم الساحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر إنشغلوا بـ(الهلال) .. وما إشتغلوا بـ(الهلال) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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