إنشغلوا بـ(الهلال) .. وما إشتغلوا بـ(الهلال) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• عارفين ناس الوصيف إتغلبوا في الأبيض أمس ليه ؟

• عشان شغالين بـ(الهلال) الكبير ومبارياته الافريقية.

• كانوا منتظرين خسارته امام النجم الساحلي في تونس.

• قبل المباراة اي وصيفابي يقول الليلة ح تنهزموا خمسة .. ومبسوطين كمان ويلوح ليك بأصابع يده الخمسة.

• شخصيا قابلت أكتر من واحد وصيفابي قال لي الكلام دا.

• وخبر فوز الهلال على النجم الساحلي بأرضه .. وقع عليهم زي (الصاعقة) .. خبر (موت) بس.

• لحدي يوم الليلة ما مصدقين الحصل دا.

• شايفنو حلم حلم.

• زعلانين زعل .. عايزين يطرشقوا بس.

• تقول التوانسة ديل أخوانهم في الرضاعة.

• ما أظن جماهير النجم الساحلي زعلت قدر دا.

• حتي الجماهير التونسية (المرضانة) بالتشجيع ديك ما زعلت كدا.

• نعمل ليكم شنو .. دا الهلال عامل كدا.

• ما نغلب يعني.

• نقول لأطهر ما كان تتقدم أكتر من الوسط.

• خلاص هسي نقول ليهو يا أطهر تاني ما تتقدم للهجوم.

• ما تهدف في المرمى تاني.

• ألعب (باص) بس.

• دا برضو ما بنفع.

• ح تظل النتيجة في مكانها.

• اتسجلت في (الكاف).

• (الكاف) المعذبننا بيهو دا.

• نحن اسمنا مسجل ضمن الأبطال عشان شلنا كأس مانديلا وووووووو.

• إنشغلتوا بمباريات الهلال الافريقية.

• ونسيتو عندكم مباراة مع هلال التبلدي.

• في قلعة شيكان.

• شكلكم قلتو الدورة الاولى انتهت.

• ولا فوز الهلال نسيتو معاه الحساب كمان.

• هسي عدد أندية الممتاز كم ؟.

• لسه كان عندكم مباراة واحدة في ختام الدورة الاولى.

• شفتو الزعل عمل فيكم شنو.

• هزيمة مؤلمة في الابيض.

• بمسمار (مفضل).

• مفضل دا لاعب هلال الابيض

• اسمه مفضل محمد الحسن.

• كردفان مشهورة بالخير الكتير.

• شعارهم (كردفان الغرة .. ام خيراً جوه وبرا).

• بس داخل الملعب ما عندهم اي خير.

• هزيمة بس.

((صمت اخير))

• تشربوا تبلدي ولا تشاهدوا مباراة الهلال والنجم الساحلي.