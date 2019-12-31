نهب ممتلكات بعشرات الملايين من الدولارات تتبع لجامعة نيالا

كشف رئيس مجلس إدارة جامعة نيالا د. محمد شريف تفاصيل جديدة حول نهب ممتلكات الجامعة التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمعسكر (يوناميد) في المنطقة.

وحمل شريف المسؤولية كاملة لحكومة الولاية وأجهزتها الأمنية، وأكد وجود تماطل في حماية ممتلكات الجامعة بالمعسكر، وطالب لجنة تحقيق مركزية لكشف أسباب عدم حماية الأجهزة الأمنية للمعسكر.

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وأقر شريف بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأن البعثة الأممية سلمت المعسكر لإدارة الجامعة يوم 19 نوفمبر الماضي، وتم توقيع محضر التسليم على الورق، وقال: “المفترض من حكومة الولاية حماية وحراسة المعسكر حتى استلامه بصورة كاملة على الأرض”.

وأكد أن إدارة الجامعة أصبحت تطارد حكومة الولاية من أجل استلام المعسكر والأصول التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، واتهم الولاية بالمماطلة في القيام بهذه المهمة، رغم أن وفداً من قوى الحرية نبه الحكومة بوجود سرقات وخروج “كونتينرات” تتبع للجامعة من المعسكر، وقال إن إدارة الجامعة لن تستلم معسكر (يوناميد) على أرض الواقع حتى يتم التحقيق فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)