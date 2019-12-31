شركة ترفض توريد أجهزة تشويش وتطالب بالتحقيق مع إدارة السجون

علمت مصادر، أن شركة متخصصة في مجال أجهزة التشويش على الهواتف النقالة، تقدمت بشكوى إلى مدير عام قوات الشرطة ضد إدارة السجون.

وأفادت المصادر أن الشركة طالبت فتح تحقيق في ملابسات وبروقراطية الأداء لإدارة السجون حول تأخير تركيب جهاز تشويش بمقر اعتقال البشير لأكثر من (150) يوماً، وتساءلت الشركة في بيان معنون إلى مدير عام قوات الشرطة، هل هذا التأخير عفوي؟، ومن المستفيد الأول من تعطيل اتمام هكذا النظام بعد أكثر من (35) متابعة من جانبها منذ شهر يوليو.

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وأوضحت الشركة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن سجن كوبر ظل لفترة (5) أشهر بدون نظام التشويش رغم خطورة المعتقلين على الثورة والمواطن والقيادة العليا، وقالت في الشكوى إن التراخي في تواصل رأس الدولة المخلوع مع قواعده يعتبر تهديداً مباشراً لقادة التغيير العسكريين ابتداءً، مؤكدة أن الحس الوطني هو الذي دفعها للشكوى، وأعلنت الشركة عن تبرعها بجهاز مجاني للتفتيش بقيمة (140) ألف جنيه، في وقت رفضت تقديم عرض توريد مدداً لإدارة السجون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)