أحمد الصادق لحسين: (مبروك يا سحس)

قدم الفنان أحمد الصادق التهاني لشقيقه الفنان حسين الصادق بمناسبة نجاح حفله (ليلة محبة للسودان) بالسعودية، ونشر أحمد صورة له مع حسين، وكتب معلقاً عليها بحسب صحيفة آخر لحظة: (هي صورة قديمة لكن رسخت معنى الإخوة والحب، مبروك يا سحس نجاح حفل مهرجان الرياض، دائماً رافع رأسنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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