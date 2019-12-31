شرطي بالمباحث يتفاجأ بـ (19) مليار في حسابه ببنك شهير

تقدم شرطي بالمباحث غرب السودان بعريضة جنائية لوكالة النيابة الجنائية يطلب من خلالها منحه الاذن لمقاضاة بنك شهير، وذلك من واقع سحب مبالغ مالية من حسابات العملاء وايداعها في حساب الشاكي الى ان وصلت في جملتها “19” مليار جنيه سوداني، وهذا الايداع يتم دون علمه، وعندما اتضحت له الحقيقة لاحقاً.

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وبحسب صحيفة الدار، توجه مباشرة الى النيابة الجنائية المختصة، وقدم طلباً موضحا فيه ملابسات ما تعرض له حسابه من انتهاك، كما انه استخرج كشف حساب من البنك المشكو ضده بتاريخ 22/8/2019م اذ قدم طلب للنيابة للسماح له بمقاضاة البنك، وارفق مع الطلب كشف الحساب الصادر من البنك الذي يوضح حجم المبالغ التي تم تحويلها في حسابه ثم صرفت فيما بعد، فرفضت النيابة منحه اذن لمقاضاة البنك المعني، فما كان من الشرطي الا ان ينتظر الفترة القانونية المتعلقة بالرفض ثم قدم طلب لرئيس الادارة القانونية بالولاية الغربية ناشدا منحه الاذن لمقاضاة البنك، واوضح انه سبق وقدم ذات الطلب قبل شهرين من تاريخه للنيابة الجنائية المختصة، ولا يريد شيء سوى تحقيق العدالة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)