خلافات حادة داخل الاتحادي (المعارض)

كشف الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي عصام عبد الماجد، عن خلافات تنظيمية في التجمع الاتحادي المعارض أحد مكونات الحرية والتغيير.

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واتهم خلال مؤتمر صحفي عقده التجمع الاتحادي المعارض لتصحيح مسار التجمع بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، مجموعة داخل تعمل على تحويل التجمع إلى حزب سياسي.

وأضاف عصام (توجد مجموعة حولت مسار الحركة الاتحادية لعمل حزبي أخل بالميثاق بصدد مراجعة حميدة لبعض المسارات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)