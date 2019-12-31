وكيل الزراعة يدعو لإيقاف صادر الصمغ إلى أمريكا

التاريخ: 31-ديسمبر-2019
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دعا وكيل وزارة الزراعة والغابات عبد القادر تركاوي، إلى إيقاف تصدير الصمغ العربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كنوع من كرت الضغط على واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واتهم تركاوي في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، الحكومة السابقة بالغباء على حد وصفه، لعدم استخدامها ذلك الكرت المهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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