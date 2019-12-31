أكاديميون: خلو مهام (الوثيقة الدستورية) من إجراء انتخابات

أبدى رئيس جمعية العلوم السياسية بروفيسور حسن حاج علي، استغرابه لخلو الوثيقة الدستورية من الاستعداد للانتخابات كواحدة من مهام أي فترة انتقالية.

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وقال حاج علي، في المؤتمر العلمي التاسع لجمعية العلوم السياسية الذي عقد بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، رغم وجود (16) مهمة للفترة الانتقالية لكنها خلت من مهمة أساسية ورئيسية تتمثل في الاستعداد للانتخابات، ووصف الأمر بالمثير للاستغراب والـ(مُحير).

وتوقع حاج علي نشوب خلافات خلال الفترة الانتقالية حول المؤتمر الدستوري، لجهة عدم وجود نص واضح عن مهام وصلاحيات المشاركين في المؤتمر الدستوري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)