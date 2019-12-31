التاريخ: 31-ديسمبر-2019
11 مشاهدة
أبدى رئيس جمعية العلوم السياسية بروفيسور حسن حاج علي، استغرابه لخلو الوثيقة الدستورية من الاستعداد للانتخابات كواحدة من مهام أي فترة انتقالية.
وقال حاج علي، في المؤتمر العلمي التاسع لجمعية العلوم السياسية الذي عقد بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، رغم وجود (16) مهمة للفترة الانتقالية لكنها خلت من مهمة أساسية ورئيسية تتمثل في الاستعداد للانتخابات، ووصف الأمر بالمثير للاستغراب والـ(مُحير).
وتوقع حاج علي نشوب خلافات خلال الفترة الانتقالية حول المؤتمر الدستوري، لجهة عدم وجود نص واضح عن مهام وصلاحيات المشاركين في المؤتمر الدستوري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديميون: خلو مهام (الوثيقة الدستورية) من إجراء انتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.