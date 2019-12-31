المالية تكشف عدم وجود سجلات للأصول الحكومية

أقرت وزارة المالية بحصول الحكومة على منح خارجية بمليارات الدولارات لكنها لم تستفد منها البلاد. وكشفت مدير إدارة المخاطر بوزارة المالية عواطف العشي، خلال تقديمها ورقة عمل (مفهوم المخاطر وأهميتها) بالورشة التنويرية لإدارة المخاطر بحسب صحيفة آخر لحظة، عن عدم وجود سجلات للأصول الحكومية بمؤسسات الدولة. Advertisements لافتة إلى أن أكبر المخاطر التي تواجه الوزارة الانحرافات التي تحدث في الموازنة العامة بجانب عكس السياسات المالية الكلية بيد أن أي انحراف يؤثر على الإيرادات العامة وتنفيذ الموازنة في زيادة المنصرفات التي تأتي من الكوارث والفيضانات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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