حميدتي يجتمع بالولاة في الخرطوم

التاريخ: 31-ديسمبر-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة كشف والي الولاية الشمالية اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري عن اجتماع لولاة الولايات مع النائب الاول لرئيس المجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي”. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، قال الساعوري لدى مخاطبته افتتاح ميناء دنقلا البري امس حضرت من الخرطوم الى دنقلا بعد اجتماع حاسم مع نائب رئيس المجلس السيادي استمر لمدة يومين ولم يكشف الوالي عن تفاصيل ما دار في الاجتماع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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