إشراقة سيد محمود تعود إلى حزب الاتحادي (الأصل)

أعلنت مجموعة تقودها القيادية بالحزب الاتحادي – جناح الدقير – أشراقة سيد محمود اندماجها رسمياً في الحزب الاتحادي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني بعد قطيعة دامت لأكثر من 20 عاماً.

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ووفقاً لبيان مشترك فإن اجتماع جمع بين إشراقة والحسن بدار أبجلابية ببحري بحسب صحيفة آخر لحظة أمس الإثنين، واتفق الطرفان على العمل الموحد والمشترك داخل الحزب الاتحادي وصولاً إلى مؤتمر عام قادم يلبي أشواق الاتحاديين لمصلحة الوطن.

وخلص الاجتماع إلى أن الراهن السياسي بالبلاد يحتاج قوة الحزب الاتحادي الديمقراطي لحفظ البلاد واستقرارها وأمنها، وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين سياسية وتنظيمية لإكمال العمل السياسي والتنظيمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)