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حريق في غرفة التحكم بمستشفى شرق النيل بالخرطوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 31-ديسمبر-2019

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حريق في غرفة التحكم بمستشفى شرق النيل بالخرطوم

شب حريق في غرفة التحكم بالشبكة الداخلية لمستشفى شرق النيل بالخرطوم امس الاثنين. دون وقوع خسائر في الارواح.

 

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ووصفت إدارة المستشفى، في اول تعليق بعد الحادث، في بيان لها بحسب صحيفة السوداني الدولية، الحريق بالمحدود. واكدت ادارة المستشفى بحسب البيان السيطرة على الاوضاع دون وقوع خسائر في الارواح بعد التعاوم الكبير من إدارة الدفاع المدني، وأكدت سلامة كل المرضى بالمستشفة، وكشفت عن الشروع بالتحقيق في اسباب الحادث.

 

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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