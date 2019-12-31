السيادي: قرارات مهمة في ملف تصفية التمكين خلال أيام

التاريخ: 31-ديسمبر-2019
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قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي إن الشراكة بين المدنيين والعسكريين متينة ومتوازنة، لافتاً إلى أنه التمس ذلك من إجازة موازنة العام الجديد.
ونقل الفكي لمصادر، أن الشراكة متينة بين المكون المدني والعسكر ومتوازنة ولدينا خطة لإجراء الانتخابات في الموعد المضروب نهاية الفترة الانتقالية.
وتعهد الفكي بحسب صحيفة آخر لحظة، بالإسراع في تفكيك النظام السابق عبر اللجنة التي تشكلت مؤخراً وصدور قرارات مهمة وحاسمة خلال أيام، وكشف أن اللجنة تنظر في (200) مؤسسة ضمن إزالة التمكين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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