ندى القلعة وعاصم البنا بالحديقة الدولية

تحيي الفنانة ندى القلعة ليلة رأس السنة في الحديقة الدولية، وستقدم القلعة مجموعة من الاغنيات الجديدة والقديمة بجانب تركيزها على تقديم اغنيات الحماسة.
ويحيي معها الحفل بحسب صحيفة الجريدة الفنان عاصم البنا وفرقة تيراب الكوميديا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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