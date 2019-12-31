شكلت حكومة ولاية جنوب دارفور لجنة للتحقيق والتقصي في أحداث سرقة ونهب مقر بعثة اليوناميد سابقا بنيالا. Advertisements وحددت حكومة الولاية مهام اللجنة في عدة اختصاصات منها التحقيق في أحداث نهب وحرق مقار بعثة اليوناميد سابقاً، جمع الأدلة وتبيان الأسباب والدواعي الحقيقية وراء الأحداث، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم لطلب البينة بهدف الوصول للحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه أو التحريض أو المشاركة في الأحداث. وأمهل القرار بحسب صحيفة السوداني، اللجنة أسبوعاً لرفع تقريرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة للتحقيق في أحداث سرقة مقر “يوناميد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.