والي الشمالية: شركة زادنا لها القدح المعلى في انجاح الموسم الزراعي

أشاد والي الولاية الشمالية اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري بشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة لدى مخاطبته حفل افتتاح ميناء دنقلا البري رسميا أمام حركة الباصات السفرية لدولة مصر وولايات السودان الأخرى.

وشيدت شركة زادنا ميناء دنقلا البري على أحدث التصاميم العمرانية ويحتوي على نظام التذاكر الالكتروني وبوابات التفتيش الحديثة وصالتي الانتظار والمغادرة ومواقف الباصات والمركبات العامة ونظام المراقبة الالكترونية واحدث نظم مكافحة الحريق، وسيقدم خدمة تأشيرة الخروج للمسافرين الى دولتي ليبيا ومصر.

وقال اللواء ركن الساعوري أن شركة زادنا وقفت مع الولاية الشمالية وقفة رجل واحد ولها القدح المعلى في انجاح الموسم الزراعي. وتوقع والي الشمالية أن تتحول المنطقة المحيطة بالميناء البري إلى منطقة تجارية درجة أولى. وأكد والي الشمالية أن شركة زادنا هي احدى انجازات القوات المسلحة للمساهمة في تعزيز البنى التحتية بالسودان.

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من جانبه قال المدير العام لشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة اللواء م. الفاتح عوض عبدالله أن الشركة تلعب دور كبير في زيادة الانتاج وتطوير الاقتصاد السوداني من خلال مشاريعها الزراعية باستخدام التقانة الحديثة وفي قطاع الثروة الحيوانية وأعمال التشييد والبناء في البنى التحتية بولايات السودان.

وقال أن افتتاح ميناء دنقلا البري هو المرحلة الاولى للمشروع الذي يحتوي على تشييد “43” تجاريا واستثماريا بالاضافة الى فنادق ومول وتقديم الخدمات المصرفية.

وأشار إلى افتتاح الميناء البري بمدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة خلال شهر يناير وتعقبها مدن الابيض والقضارف وسنار وكسلا والدمازين. وكشف بحسب صحيفة الجريدة، عن جهود الشركة في تقديم مشروعاتها للولاية الشمالية للمساهمة في التطوير والتنمية ولتكون جاذبة للاستثمارات من خلال اكمال البنى التحتية.

وكرمت شركة زادنا في الاحتفال والي الولاية الشمالية ومديرها السابق احمد حامد الشايقي والشركات التي ساهمت في قيام الميناء البري وأسرة الشهيد معروف جعفر “الذي توفي أثناء تأدية واجبه في تشييد الميناء”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)