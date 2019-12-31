الأمل عطبرة يستقبل هلال الفاشر ليلاً.. وأهلي مروي يستضف الخرطوم عصراً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يختتم عدد كبير من أندية الدرجة الممتازة مساء اليوم مباريات الدورة الأولى للدوري الممتاز وأمس اختتم كل من حي الوادي والهلال كادوقلي والرابطة كوستي والأهلي شندي مبارياتهم في الدورة الأولى واليوم يسدل الأمل عطبرة الستار على مبارياته باستصافته للهلال الفاشر على ملعب إستاد عطبرة ليلًا ويرغب الأمل عطبرة وهلال الفاشر في لقاء أخير بعطبرة.

يختتم الأمل عطبرة والهلال الفاشر مساء اليوم مباريات الدورة الأولى للدوري الممتاز على ملعب إستاد عطبرة في السادسة والنصف مساءً ويرغب الفريقان في الفوز وختام الدورة الأولى خاصة الأمل والذي نشد التمسك بالمركز الثالث في الدوري الممتاز وفي رصيده 30 نقطة وكان الفريق عاد من نيالا بعد الخسارة من الوادي بثلاثية مقابل هدفه لكنه ظل في المركز الثالث وأخصع كفاح المدير الفني للفريق فريقه لتدريبات قوية من أجل ختام جيد لمسيرة الفريق في الدورة الأولى، أما الهلال الفاشر يسعى لمواصلة الانتفاضة بعد العودة القوية من الحادث المشؤوم وكان الفريق حقق ثلاثة انتصارات متتالية على الهلال كادوقلي وحي العرب وأهلي شندي في الجولة السابقة عادل بنقطة من أهلي مروي بالتعادل معه في كريمة.

أهلي مروي يستقبل الخرطوم الوطني في ختام الدورة الأولى

يشهد ملعب كريمة الأولمبي عصر اليوم ختام مباريات الدورة الأولى للممتاز لفريقي الأهلي مروي والخرطوم الوطني وكان الأهلي مروي تعثر بالتعادل في الجولة السابقة على ملعبه مع الهلال الفاشر ورفع رصيده إلى 14 نقطة ويرغب في العودة لسكة الانتصارات في لقاء اليوم على الخرطوم الذي يسعى هو الآخر في أن يختتم بفوز والتقدم في روليت الدوري الممتاز وفي رصيده 19 نقطة بعد الفوز الكبير في الجولة السابقة على الهلال كادوقلي بثلاثية على ملعب إستاد الخرطوم ويقف على المنطقة الفنية المدربان فاروق جبرة للأهلي مروي وابراهومة للخرطوم وسبق للمدربين العمل معًا في المريخ العاصمي.