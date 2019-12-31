فرض عليه غرامة مالية كبيرة.. رئيس نادي الاسماعيلي يعلق علي إنتقال لاعب فريقه للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 آلف جنيه، وذلك لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من،قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر.منها نادي الهلال السوداني حسب ما أفادت مصادر موثوقة ل (سودانا فوق)،ويشدد رئيس الإسماعيلى على أن اللاعب مرتبط بعقد طويل مع النادى ولايحق له اتخاذ أية قرارات بشأن رحيله دون الرجوع لمجلس الإدارة ، فضلاً عن عدم مناقشة مثل تلك الملفات عبر وسائل الإعلام.