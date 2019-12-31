ابنة موسى هلال: التهم الموجهة لوالدي (كيدية من النظام البائد)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتبرت أماني موسى هلال استمرار اعتقال أبيها اختزال وهزيمة لشعارات ثورة ديسمبر التي تنادي بالحرية والسلام والعدالة وتناقض للوثيقة الدستورية التي تضمنت قضايا الحرب والحريات. وطالبت أماني في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”الثلاثاء” حكومة الثورة بإنفاذ الوثيقة الدستورية وإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين من مجلس الصحوة. Advertisements ونوهّت إلى أنّ معتقلي مجلس الصحوة من بينهم من يعانون من أمراضٍ مزمنة وأنّ بعضهم معاقون وأوضحت أنّ الشيخ موسى هلال يمثّل أكر حاضنة اجتماعية في دارفور وأنّ تغييبه تغييب لكافة حقوقهم. ووصفت ابنة موسى هلال التهم الموجهة لوالدها بالكيدية من النظام البائد. وأضافت أنّ النظام السابق لديه سجّل حافل بالتلفيق ضد خصومه السياسيين.

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