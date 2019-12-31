فاروق جبرة يرفع راية التحدي في وجه إبراهومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون ملعب”المدينة الرياضية” في السادسة والنصف عصر اليوم”الثلاثاء” مسرحًا لجولة قوية تجمع بين الأهلي مروي وضيفه الخرطوم الوطني في تحدٍ خاص بين فاروق جبرة وإبراهيم حسين الشهير بـ”الديسكو”.



وسقط أهلي مروي في فخ التعادلِ أمام هلال الفاشر، في رحلة مواصلة النتائج المخيّبة للآمال في النسخة الحالية من المنافسة.

ويجمع الفريق الشهير بـ”ملوك الشمال” في جعبته”13″ نقطة جعلته يتواجد في المرتبة الرابعة عشر، غير أنّ مواجهة اليوم ستكون فرصة أخيرة لممثل مروي لتحسين موقفه والتقدّم خطوتين حال حقّق الانتصار وحصد العلامة الكاملة.

في المقابل، يتطّلع الخرطوم الوطني إلى مواصلة رحلته المميزة في المنافسة بتحقيق نتيجةٍ إيجابية والوصول إلى النقطة الـ”24″.

وبملعب”عطبرة”، سيحّل الهلال الفاشر ضيفًا على الأمل في لقاءٍ ناريّ، من واقع الأهداف المشتركة التي سيخوض بها الفريقين اللقاء.

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الأمل عطبرة الذي سقط في فخ الخسارة خلال المرحلة السابقة، وفقدها على أثرها صدارة الدوري الممتاز، سيتوجّب عليها الفوز اليوم لكيما يكون قريبًا من منافسيه على الصدارة.

وجمع الفريق الملّقب بـ”فهود الشمال” في رصيده”30″ نقطة، ويحتلّ المركز الثالث في المنافسة خلف المريخ والهلال.

أمّا الطرف الآخر، هلال الفاشر صاحب الـ”18″ نقطة، فيسعى إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد توقفه بالتعثر بالتعادل أمام الأهلي مروي.

وفي مباراة أخرى، يواجه الشرطة القضارف”الجريح” تحدٍ صعب عندما يستقبل ضيفه الفلاّح عطبرة.

ويسعى ممثل القضارف إلى استعادة نغمة الانتصارات التي فارقها في الجولات السابقة وزيادة حصيلته التي تبلغ من النقاط حتى هذه الجولة”10″.

على الجهة الأخرى، سيسعى الفلاّح عطبرة الذي يعاني من عدم استقرارٍ فني إلى العودة إلى معقله بنتيجة إيجابية ورفع نقاطه التي تبلغ”17