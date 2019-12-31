مدرب الهلال صدقي يكمل إتفاقه مع مدافع مصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصبح لاعب الاسماعيلي المصري باهر المحمدي علي بعد خطوات من الانتقال إلى نادي الهلال السوداني حسب ما علم(الموقع)،وقالت تقارير مصريه امس الاثنين كان هناك اجتماع بين اللاعب،والمدرب المصري للهلال حمادة صدقي من أجل إكمال ترتيبات الاتفاق النهائي والسفر للسودان وتوقيع العقد في فترة التسجيلات الشتوية والتي تنطلق في الثاني من يناير.

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