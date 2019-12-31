تحرّك جدي من المريخ لضم مهاجم هلال الأبيض

الخليج 365 :

أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي المريخ الخرطوم يرغب في ضم لاعب هلال الأبيض محمد عباس في الانتدابات الشتوية المرتقبة.

ووفق المصادر لـ”باج نيوز”، فإنّ المريخ أرسل خطابًا إلى نظيره هلال الأبيض غير أنّ الأخير لم يمنح النادي الأحمر ردًا نهائيًا بشأن موافقته أو رفضه الخطوة.

ويجيد محمد عباس في مركز الهجوم، وكان قد ظهر بمستوياتٍ لافتة مع فريقه.

ومن المنتظر أنّ تبدأ التسجيلات الشتوية في السودان الخميس المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام بحسب ما أعلن اتحاد كرة القدم السوداني مؤخرًا.