لاعب الهلال يحترف في الدوري الصيني

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الخليج 365 :
قال لاعب خط دفاع السمؤال ميرغني في تصريحات اليوم عقب وصوله البعثة إلى الخرطوم عرض للاحتراف في احد الأندية التي
تنشط في الدوري الصيني الممتاز وكشف السمؤال وفق تصريحات تنقلها (سودانا فوق) ان الاولوية في تجديد عقده مع الهلال. الجدير
بالذكر أن السمؤال لاعب مطلق السراح في التسجيلات الشتوية.
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