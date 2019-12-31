عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اليوم التالي

الإعدام على قتلة الشهيد .. وفاة سيدة بالبمبان

تعليق التفاوض بمسار دارفور بجوبا لمدة “24” ساعة

إيقاف منصة بث “شركة الأندلس” المالكة لقنوات “طيبة”

حظر التجوال وقتلى وجرحى في مواجهات دامية بغرب دارفور

اجتماع طارئ يقرر إرسال قوات فوراً للسيطرة على الأوضاع بالجنينة

الرأي العام

الحكم بإعدام 29 في قضية مقتل المعلم أحمد الخير

احداث عنف دامية بالجنينة وفرض حظر التجوال وارسال قوات اضافية من الخرطوم

آخر لحظة

انفجار الأوضاع يدفع حمدوك وحميدتي لزيارة الجنينة

قضية المعلم.. أحكام بالإعدام ووفاة امرأة وهتافات

تطورات جديدة بشأن التشويش على هاتف البشير

(إزالة التمكين) تنظر في (200) مؤسسة

إشراقة سيد محمود تعود إلى حزب الميرغني

الجريدة

الحكم بإعدام قتلة الشهيد أحمد الخير والثوار يهتفونالليلة سقطت صاح

تفاقم الوضع الأمني وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بالجنينة

الحكم على29 رجل أمن بالإعدام في قضية أحمد الخير

مقتل ثمانية وإصابة العشرات من الجرحى في أحداث الجنينة

قيادي بالشيوعي يطالب بإقالة وزير المالية

محمد عصمت: مؤامرة لزحلقة رجل وطني من منصبه لصالح زوجة قيادي في قحت

الحداثة

محمد الفكي سليمان: أنا متفائل إلى الحد البعيد

إثيوبيا تجدّد رغبتها في استخدام ميناء بورتسودان

اتحاد المخابز: لا زيادة في أسعار الخبز

قادة بحركة العدل والمساواة يتعرّضون لحادث مروري بطريق مدني القضارف

الصناعة تكشف عن برنامج لتعزيز التصنيع الشامل في موازنة2020

Advertisements

أخبار اليوم

القضاء يقول كلمته في قضية الشهيد أحمد الخير.

الحكم بإعدام «29» مدانا والسجن لثلاث سنوات على مدانين وبراءة سبعة.

أولياء الدم يتمسكون بالقصاص ومسيرات مؤيدة للحكم بعدد من الولايات.

أحداث مؤسفة بمعسكر كريندق بالجنينة وتضارب حول عدد القتلى والمصابين.

السيادي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الاحداث ويعلق التفاوض بمسار دارفور بجوبا لمدة ٢٤ ساعة.

الوطن

يحيا العدل

تفاقم الوضع الأمني في الجنينة وسقوط قتلى وجرحى

بلاغات في مواجهة ولاة سابقين بسبب أراضي الجموعية

الحكم بإعدام “31” من عناصر الأمن في قضية مقتل المعلم “أحمد الخير”

الحكومة تضع يدها على مدارس تملكها منظمة الدعوة الإسلامية

اتفاق بين الحسن الميرغني وإشراقة لتوحيد العمل داخل الحزب الإتحادي

الانتباهة

الحكم بإعدام29 من الأمن في قضية المعلم الخير

مقتل6 أشخاص وإصابة العشرات في أحداث عنف بالجنينة

المالية:81 شركة ومكتبًا تتبع لجهات أمنية بالداخل والخارج

لجنة الدعم القانوني: تحركات لأجسام مضادة لضرب الحركة النقابية

الحكومة تضع يدها على مدارس مملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية

حريق يقضي على غرفة الأشعة بمستشفى شرق النيل

الحكومة: وزارة الري طالها التخريب الأكبر في عهد النظام البائد

والي البحر الأحمر للانتباهة: خفض الإنفاق الحكومة بموازنة2020

السيادي: نهدف لاتفاق سلام بنهاية الـ6 أشهر

تعليق التفاوض فيمسار دارفور بجوبا

إجراءات قانونية ضد ملوثي مياه النيل بالصرف الصحي

السوداني

محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير..التفاصيل الكاملة

اجتماع طارئ للسيادي والوزراء يقرّر إرسال قوات للسيطرة على الأوضاع بغرب دارفور

مجلسا السيادة والوزراء يمرران الموازنة بعجزٍ73 مليار جنيه

عصمت: قيادي بالتغيير يرغب في تعيين زوجته أمينًا لأحد المجالس

حمدوك يؤكّد دعم مشاريع لجنة أطباء السودان المركزية

لجنة للتحقيق في أحداث سرقة مقرّيوناميد

الصيحة

الإعدام لـ27 نظاميًا في قضية الشهيد أحمد الخير

مقتل وإصابة العشرات في أحداث دامية بغرب دارفور

وزارة الإعلام توقف منصّة بث”شركة الأندلس” المالكة لقنوات”طيبة”

مسار دارفور يعلّق التفاوض في جوبا بسبب أحداث الجنينة

عصمت: استقلت بسبب مؤامرة من قيادي بـ”التغيير” لإزاحة شخص وتعيين زوجته

الحكومة تؤكّد التزامها بمواثيق ومعاهدات المياه والتنمية المستدامة

حمدوك يؤكّد دعم مشاريع لجنة أطباء السودان المركزية

التجمّع الاتحادي يعلن رفضه قيام انتحابات مبكرة

السوداني الدولية

العدالة تنتصر للشهداء..جزاء وفاقا

حميدتي يجتمع بالولاة في الخرطوم

ابنة موسى هلال: اعتقال والدي يتعارض مع الوثيقة الدستورية

الإعدام لقتلة أحمد الخير وفرحة عارمة في الشارع السوداني

إيقاف بث قنوات طيبة الفضائية

مصرع العشرات في غرب دارفور وحظر التجوال بالولاية

المالية: الحكومة السابقة تلقّت منحًا خارجية مليارية لم تستفد منها

هلال التبلدي يسقط المريخ بهدف مفضل

استشهاد سيّدة بمجمع محاكم الأوسط بسبب الغاز المسيل للدموع