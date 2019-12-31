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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تأكيدا للخبر الذي اوردته (سودانا فوق) يوم أمس الأول قال مصدر مقرب من مصدر القرار بنادي الهلال ان الكاردينال رئيس نادي الهلال
أمن علي إعارة اللاعب صهيب الثعلب الي نادي المجزل احد الأندية السعودية واشار ذات المصدر الي أن صدقي مدرب الأزرق وافق علي هذه الخطوة..وسيخوض اللاعب تجربه احترافية اخري بعد أن خاض تجربه في السابق مع نادي الفيحاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف علي قرار الكاردينال ومدرب الهلال صدقي بخصوص إعارة صهيب الثعلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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