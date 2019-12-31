الحكومة تضع يدها على مدارس مملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وضعت مفوضية العون الإنساني يدها على مباني إدارة مدارس المجلس الإفريقي للتعليم الخاص المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية، التي يدرس فيها نحو 25 ألف طالب.
وتضم المدارس 35 مدرسة و 19 من رياض الأطفال في ولايات الخرطوم والجزيرة والقضارف وكسلا والبحر الأحمر، إضافة إلى مدارس في كل من مصر وكينيا وإندونيسيا.
وقال مستشار المدير العام للمدارس، علي العبيد، لـ “سودان تربيون” إن فريقا من مفوضية العون الإنساني حضر إلى مباني إدارة المؤسسة الأفريقية للتعليم الخاص بأمر إخلاء مباني الإدارة، وتوقع أن تقوم المفوضية بإجراء مراجعات في المدارس.
وأشار العبيد إلى وجود ضبابية حول الجهة التي ستتُبع لها المدارس، مفضلا تتبيعها إلى وزارة التربية والتعليم لتكون أرباحها لصالح الحكومة.
وأضاف العبيد، أن ما لا يقل عن 25 مليون جنيه من أرباح المدارس سنويًا تذهب إلى منظمة الدعوة الإسلامية.
السوداني
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