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مانيس يكشف عن تعرض وزارة الري للتخريب خلال النظام السابق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، أن وزارة الري تُعد أكثر الوزارات التي طالتها يد التخريب والتحطيم في عهد النظام السابق، وشدد على ضرورة إعادة بناء ما تم هدمه من مؤسسات وعلى رأسها وزارة الري.
من جانبه أعلن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، لدى مخاطبته ورشة (تخطيط وإدارة الموارد المائية التحديات وفرص الحلول) أمس فتح ابواب الوزارة لخبراء الري في مختلف الدرجات والأعمار للرجوع للعمل بالوزارة، مؤكداً استعداده لتعيينهم أو اعادة تعيينهم في الوظائف الحكومية كل حسب خبرته وإمكانياته، لسد النقص المريع في الكادر الهندسي.
و كشف عباس عن لجان فنية تعمل منذ أكثر من شهرين في اعادة هيكلة الوزارة لإزالة التشوهات في الإدارات والوظائف المختلفة، وأوضح أن الخطوة تسمح بإحداث كثير من الفرص.

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