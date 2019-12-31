الحركة الشعبية جناح عقار تدين احداث الجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحركة الشعبية شمال: أحداث الجنينة طعنة نجلاء ضد السلام

أدانت الحركة الشعبية شمال- جناح عقار ما أسمته بجرائم الحرب التي ترتكب الان في الجنينة بغرب دارفور، ودعت الحركة القوى السياسية والمجتمع المدني لا سيما الشباب والنساء للوقوف صفا واحدا والخروج في شوارع المدن والقرى تضامنا مع مواطني الجنينة ومعسكرات النازحين حتى يقف الشعب في خندق الوحدة والثورة والسلام.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، بدرالدين موسى، بحسب الجريدة، إن ما يحدث الآن أن استمر سيؤدي في خاتمة المطاف إلى انهيار السودان.

وأضاف أن استباحة الجنينة أمام مرأى من العالم وفي وقت تبذل فيه مجهودات لتحقيق السلام هو بمثابة طعنة نجلاء ضد السلام لا سيما حينما فشل الدولة في حماية مواطنيها المدنيين و تترك المليشيات تستبيح الإنسان والمواطنين العزل في وضح النهار، وحينما تغدو قوات اليوناميد التابعة للأمم المتحدة في خانة المتفرج وهي المكلفة بحماية المدنيين.