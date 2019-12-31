محمد عصمت يكشف عن مؤامرة لـ«زحلقة» رجل وطني من منصبه لصالح زوجة قيادي في «قحت»

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم القيادي بقوى الحرية والتغيير رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت يحيى قيادي بقوى الحرية والتغيير بالتورط في مؤامرة لابعاد مسؤول وصفه بـ«الوطني» من منصبه كأمين عام لإحدى المؤسسات لصالح زوجة ذلك القيادي .

وكشف عصمت خلال مؤتمر صحفي بمنبر وكالة السودان للانباء أمس عن تفاصيل أسباب تقديم استقالته من لجنة التعيينات بقوى التغيير .

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وقال: في أوائل اكتوبر الماضي طرحت قضية التعيينات للخدمة المدنية وانزلوا قائمة قوامها (1050) وظيفة، وحينها أبلغتهم بأن هذا لا يليق بالخدمة المدنية و«لا يمكن ان يتم تعيين طبيبة حديثة على جميع أطباء السودان».

وأكد تقدمه باستقالته منذ نوفمبر الماضي الا أنه اضطر لاخفائها بعد مطالبته بذلك، وأردف: لا أعلم سبب تسربها بعد 29 يوماً من تقديمها.

وأعلن رفضه القاطع لما وصفها بـ«المؤامرة» ضد رجل وطني من منصب أمين عام في إحدى المؤسسات، رفض الافصاح، عنه لصالح زوجة أحد قيادات «قحت» وتوقع أن تتم إقالة ذلك المسؤول خلال الأيام القادمة.