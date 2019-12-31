عصمت: ما عندنا علاقة بالاحزاب الاتحادية الشريكة في كل الجرائم النظام السابق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: التجمع الإتحادي: خطوات لتوحيد الاتحاديين غير المشاركين في النظام السابق اعلن التجمع الاتحادي عن اتخاذ خطوات عملية لتوحيد الاتحاديين الذين لم يشاركوا في النظام البائد، وقال إن عملية تصحيح المسار تقوم بها ثلاثة احزاب كبرى داخل التجمع الاتحادي وهي الحزب الوطني الاتحادي، الحزب الوطني الاتحادي الموحد والحزب الاتحادي الموحد.

ورفض القيادي بقوى الحرية والتغيير رئيس الحزب الاتحادي الموحد د.محمد عصمت خلال مؤتمر صحفي أمس، دعوة الميرغني لتجميع الاحزاب الاتحادية، وقال إن الاتحادي الديمقراطي الأصل والمسجل احزاب كانت شريكة في كل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، وأضاف “ما عندنا علاقة بتلك الاحزاب الاتحادية”.

في سياق آخر شن عصمت هجوماً على المجلس السيادي، وقال إنه لا يمتلك رؤية واضحة لعملية السلام. المادة السابقة قرار بوقف منصة شركة الأندلس تبث عبرها قناة طيبة الفضائية المقالة القادمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق31ديسمبر2019م

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