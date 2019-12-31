قرار بوقف منصة شركة الأندلس تبث عبرها قناة طيبة الفضائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت السلطات السودانية، الإثنين، قراراً يقضي بوقف منصة بث شركة للإنتاج الإعلامي، التي تبث عبرها قناة “طيبة” الفضائية التابعة للشيخ عبدالحي يوسف.

و”طيبة”؛ قناة سودانية إسلامية يترأس مجلس إدارتها الشيخ المعروف عبد الحي يوسف المحسوب على التيار السلفي.

وذكر البيان بحسب وكالة الاناضول أن “وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أصدر قرارا يقضي بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية”.

وأوضح أن القرار “تأسس على حصرية حق البث الإذاعي والتلفزيوني للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، واستناداً إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2019، بأن عملية البث الإذاعي والتلفزيوني شأن اتحادي”.