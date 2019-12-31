خبير مصرفي : اهمية دخول الحكومة في قطاع الاتصالات

الخليج 365 :

أوضح الخبير المصرفي دكتور لؤي عبد المنعم محمد انه للتخلص من العجز في الموازنة يجب دخول الحكومة في قطاع الاتصالات بنسبة 51% ، منوها بانها خطوة مهمة واستراتيجية لان هذا القطاع يستأثر علي مبالغ يومية ضخمة و يهيمن على السيولة .

وأكد في تصريح ( لسونا) أن قطاع الاتصالات يحول سنويا مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار إلى الخارج ، وبإمكان الحكومة تخطيط أراضي و توفير الخدمات ومقايضتها بحصتها في شركات الاتصالات الموجودة ، مشيرا الي أن هذه الخطوة تجبر هذه الشركات التي تحوز على سيولة بمبالغ طائلة على تطوير القطاع العقاري وحل أزمة السكن و بيع جانب من استثماراتها العقارية للمغتربين بالدولار مما يحد من مضاربتها على الدولار في السوق الموازي.

مشيراً الي انه لحشد الموارد وتخفيض الانفاق العام ينبغي العمل على تمويل المحليات ذاتيا بعيدا عن الموازنة العامة وبدون فرض ضرائب وذلك بتقديم الخدمات بصورة مباشرة مقابل رسوم رمزية (مكتبات عامة و مخابز و منتزهات و خدمات نظافة ونقل ، شهادة سكن، صيانة، تأجير ، توزيع الغاز.. الخ ) اضافة الي الدخول في مشاريع مشتركة مع المواطنين والقطاع الخاص لتقديم ذات الخدمات أوخدمات اخرى.

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واضاف لؤي يجب الاستفادة من القيمة المضافة للماشية في الصادر بإيقاف صادر المواشي الحية بدءا من شهر مارس 2020 ، منوها الي أن الحكومة لديها مسلخين في أمدرمان و بحري (الكدرو) و هناك مسلخ ثالث جاري العمل به في الدندر، مؤكدا الي ان طاقة المسلخين تكفي للبدء في تصدير اللحوم بجانب فرص توظيف قدرات القطاع الخاص في هذا الجانب بمواصفات و شروط تؤكد الفحص البيطري على الذبائح بعد الحجر عبر مفتشي وزارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع وزارة الصحة و الامن الاقتصادي .

واشار الي اهمية دمج المصارف التي يقل رأسمالها عن مليار دولار لإزالة التشوهات في هذا القطاع الحيوي و الذي هو عصب الاقتصاد فضلا عن فوائد هذه الخطوة في حشد الموارد و تخفيض النفقات . مشيرا الي أنه يوجد 36 مصرف و 45 مؤسسة تمويل أصغر بحاجة إلى دمج كل في مجاله .

واشار ال أن رأسمال المصارف يتراوح بين 50- 200 مليون دولار للمصرف الواحد لذلك من المتوقع أن يسفر الدمج عن 5 – 6 مصارف على الأقل نصفها يجب أن يكون متخصص في قطاعات محددة لافساح المجال لدخول مصارف اجنبية جديدة برأسمال كبير دعما للتنمية التي تعاني صعوبة في الحصول على التمويل من جهة و ضعف حجم التمويل من جهة ثانية بسبب التضخم.

واكد د. لؤي أن سبب الازمة الاقتصادية بالسودان ليست في نقص الأفكار والمقترحات والمبادرات من ذوي الاختصاص ولكن بسبب الحذر المفرط من تغيير السياسات في ظل شح الايرادات.