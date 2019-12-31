حميدتي وحمدوك إلى الجنينة لمتابعة تفاصيل أحداث الجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أسفرت أحداث دامية وقعت بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور عن سقوط قتلى وجرحى، وفيما قرر اجتماع طارئ بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء انعقد بالقصر الجمهوري مساء أمس إرسال قوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، أصدر والي ولاية غرب دارفور المكلف قراراً بإعلان حظر التجوال في جميع أنحاء الولاية، اعتباراً من الخامسة مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم وإلى حين إشعار آخر.

وانعقد اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ورئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بالقصر الجمهوري مساء أمس بشأن أحداث الجنينة، وقرر الاجتماع تعليق مفاوضات السلام مع حركات الكفاح المسلح لمسار دارفور ٢٤ ساعة، فضلا عن قيام وفد رفيع بقيادة “حميدتي” وحمدوك بزيارة مدينة الجنينة والوقوف على الأوضاع على الأرض ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تجدد النزاع. وقرر الاجتماع أيضا تشكيل لجنة تحقيق قومية برئاسة النيابة العامة وتضم ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات للتحقيق في الأحداث وتحديد المسؤولية وتقديم الجناة للمساءلة القانونية، ووجه الاجتماع بإرسال طائرة لإجلاء الجرحى بهدف تأمين العلاج لهم بالخرطوم.

وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي إن الأحداث بدأت بنزاع بين شخصين ثم أخذت طابعاً آخر نتيجة للإستقطاب الذي قامت به بعض مكونات المجتمع، مؤكداً اتخاذ عدد من القرارات تأكيدا لمسؤولية الحكومة في بسط هيبة الدولة واستتباب الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم داخل وخارج المدن وفي معسكرات النازحين.

السوداني