“أنصار الله” تسقط طائرة تابعة للقوات السودانية في اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة أنصار الله، اليوم الثلاثاء، أنها “أسقطت طائرة تجسس تابعة للقوات السودانية”.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للأنصار الله العميد يحيى سريع، إن “الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية، من نوع “فانتوم”، في منطقة الطينة في مديرية حيران في حجة”.

وتابع أن الطائرة “تابعة للقوات السودانية، وتم إسقاطها صباح اليوم بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية”. سبوتنيك المادة السابقة الكشف عن تفاهمات بشأن الاستثمارات العسكرية المقالة القادمة خلال 24 ساعة .. واتساب يودع هذه الهواتف.!

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