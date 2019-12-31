المالية: الحكومة السابقة تلقت منحاً خارجية مليارية لم تستفد منها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت وزارة المالية عن تلقي الحكومة السودانية منحاً خارجية بمليارات الدولارات لكنها لم تستفد منها البلاد، مبينة عدم وجود سجلات للاصول الحكومية بمؤسسات الدولة. وأشارت عواطف العشي مدير ادارة المخاطر بالوزارة خلال حديثها في ورشة عمل عن ادارة المخاطر امس الاثنين بجهاز المغتربين الى تحديات تواجه الوزارة تمثلت في الانحرافات التي تحدث في الموازنة العامة، بجانب عكس السياسات المالية الكلية. وانتقدت بيع العربات الحكومية في دلالة، وشددت على ضرورة بيعها وفقاً لاسعار السوق وطاالبت بعمل دراسات مستمرة ووضع التدابير والانذار المبكر لادارة المخاطر، وشكت العشي بحسب صحيفة السوداني الدولية من التدخلات الخارجية في مشاريع السودان، وأشارت الى ان اكبر تدخل حدث في مشروع جبل مرة واستيلاء الولاة على بعض المشاريع.